F-Star Therapeutics-Aktie gefragt: Merck KGaA übt Option für mehr Kooperation aus - Merck-Aktie schwächer

Im Rahmen der Zusammenarbeit werde jetzt ein drittes Programm der zum Merck -Konzern gehörenden Ares Trading SA gestartet, teilte F-Star mit. Die Zusammenarbeit war 2019 gestartet worden. F-Star erhält nun eine Zahlung von Merck in nicht genannter Höhe. Zudem fallen bei Erreichen von Meilensteinen später Zahlungen und auch eine mögliche Umsatzbeteiligung an.

Die Merck-Aktie gibt via XETRA am Nachmittag 0,10 Prozent auf 145,65 Euro nach. Dagegen klettert die F-Star-Aktie an der NASDAQ zeitweise um 1,48 Prozent auf 10,99 US-Dollar nach oben.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Merck KGaA