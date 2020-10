Doppellisting endet am 29. November: Unilever kann fusionieren - Unilever-Aktien schwächer

Nach den Aktionären der niederländischen Unilever NV vor drei Wochen stimmten am Montag auch die Anteilseigner der britischen Unilever plc bei einer virtuellen Generalversammlung und vor Gericht der Zusammenführung unter dem Dach einer Muttergesellschaft zu. Damit lägen nun alle relevanten Genehmigungen der Fusionskontrolle, der ausländischen Investitionen und der Aufsichtsbehörden für die Umsetzung des Vorhabens vor.

Der Konsumgüterhersteller hatte seine Pläne im Juni angekündigt. Das Unternehmen will strategisch flexibler werden. Unilever erklärte, man rechne mit einem Abschluss der Fusion bis zum 29. November. Dabei sollen Aktionäre der Unilever NV für jede eigene Aktie eine neue Aktie der Unilever plc bekommen.

Während die Aktie der Unilever NV an der EURONEXT am morgen zeitweise 0,42 Prozent auf 52,68 Euro nachgibt, notiert die Aktie der Unilever plc in London zeitweise 0,60 Prozent tiefer bei 48,11 GBP.

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images