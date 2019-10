Fortum will weitere Anteile an Uniper kaufen - Uniper-Aktie unter Druck

ESPOO (dpa-AFX) - Die Finnen haben sich mit den Investoren Elliott und Knight Vinke über eine Übernahme von deren Anteilen geeinigt. Das teilte Fortum am Dienstag in Espoo mit. Für rund 20,5 Prozent der Uniper-Anteile will Fortum rund 2,3 Milliarden Euro zahlen. Damit würde der Großaktionär mehr als 70 Prozent an Uniper halten. Die Behörden in Russland und den USA müssen der Übernahme allerdings noch zustimmen.

Uniper unter Druck

Uniper-Aktien sind am Dienstagmorgen trotz einer angekündigten Anteilsaufstockung durch den finnischen Versorger Fortum unter Druck geraten. Sie fallen im frühen Handel am Dienstag um 5,10 Prozent auf 28,47 Euro

