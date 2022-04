L'Oréal-Aktie kaum verändert: L'Oréal wächst deutlich

Das französische Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, im Gesamtjahr besser als der globale Kosmetikmarkt insgesamt abzuschneiden.

L'Oréal erzielte in den ersten drei Monaten einen Umsatz von 9,06 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 14 Prozent auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 8,8 Milliarden gerechnet.

In Europa stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro. In China legten die Erlöse trotz coronabedingter Lockdowns in mehreren Städten im März ebenfalls zweistellig zu. Die Inflation habe keinen Einfluss auf das Konsumverhalten gehabt, so der Konzern.

L'Oréal ist zuversichtlich für die Aussichten im Beauty-Markt in diesem Jahr. Der Konzern rechnet mit Umsatz- und Gewinnwachstum.

An der EURONEXT in Paris ging es am Mittwoch für die L'Oréal-Aktien zunächst leicht nach oben, nun zeigt sich das Papier jedoch kaum verändert zum Vortag.

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com