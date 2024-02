Zuversicht in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Index im Fokus

Der Handel in Wien verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,07 Prozent höher bei 1.699,15 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,087 Prozent auf 1.699,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1.697,91 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1.698,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1.708,58 Punkten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,267 Prozent. Vor einem Monat, am 15.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1.714,46 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.11.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.649,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, lag der ATX Prime bei 1.744,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,868 Prozent abwärts. Bei 1.750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1.664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Lenzing (+ 3,19 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (+ 2,56 Prozent auf 64,20 EUR), PORR (+ 1,40 Prozent auf 13,04 EUR), Rosenbauer (+ 1,36 Prozent auf 29,90 EUR) und STRABAG SE (+ 1,15 Prozent auf 43,95 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-3,03 Prozent auf 4,48 EUR), Polytec (-2,91 Prozent auf 3,50 EUR), FACC (-1,87 Prozent auf 6,30 EUR), EVN (-1,70 Prozent auf 23,10 EUR) und Marinomed Biotech (-1,63 Prozent auf 24,10 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 83.140 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 21,766 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,14 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,01 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net