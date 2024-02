DAX fest erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Commerzbank macht mehr Gewinn -- Airbus verdient weniger als erwartet -- Konzernumbau soll BASF profitabler machen -- Cisco, Stellantis im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag höher erwartet. Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,37 Prozent stärker bei 17.008,46 Punkten. Am Vortag beendete er den Handel 0,38 Prozent fester bei 16.945,48 Punkten. Der TecDAX wird ebenfalls im Plus erwartet. Am Mittwoch stieg er noch 0,51 Prozent auf 3.386,91 Zähler. Am Donnerstag dürfte der deutsche Aktienmarkt Rückenwind von der Wall Street erhalten, wo es am Mittwoch aufwärts ging. Voraussitlich kann das deutsche Börsenbarometer zum Start auch die Marke von 17.000 Punkten wieder knacken. Dennoch erwarten Experten, dass der DAX sich im Handelsverlauf weiter eng um die 17.000-Punkte-Marke bewegen wird.





Die europäischen Börsen werden am Donnerstag höher erwartet. Der EURO STOXX 50 verbucht vorbörslich ein Plus von 0,5 Prozent auf 4.734 Punkte. Am Vortag gewann er 0,43 Prozent auf 4.709,22 Punkte. Am Donnerstag dürfte die Stimmung unter den europäischen Anlegern gut sein, da positive Vorgaben von der Wall Street kommen. Dort haben die Börsen die jüngsten US-Inflationsdaten bereits wieder weggesteckt. Auch in Europa spielen am Donnerstag Konjunkturdaten eine Rolle: Hier kommt eine Datenflut an die Märkte, die vor allem mit Blick auf ihre Bedeutung für die künftige Zinspolitik von EZB und Fed interpretiert werden wird.





Anleger in den USA zeigten sich zur Wochenmitte versöhnlich. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 38.423,68 Punkten. Der NASDAQ Composite gewann daneben 1,30 Prozent auf 15'859,15 Zähler. Am Tag zuvor hatten überraschend hohe Inflationsdaten die Käufer vom Markt ferngehalten und die Angst befeuert, dass die US-Notenbank die erste Senkung des Leitzins aufschieben könnte. Am Zinsterminmarkt hat sich daraufhin die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im Mai verringert. "Die Bullen am Markt haben darauf hingewiesen, dass der Rückschlag am Dienstag lediglich ein Vorwand war, um nach dem jüngst starken Anstieg einige Gewinne einzufahren, und dass der allgemeine Inflationspfad intakt bleibt, während gleichzeitig hervorgehoben wurde, dass die Berichtssaison größtenteils viel besser verläuft als erwartet", erklärte ein Experte von Interactive Investor laut Dow Jones Newswires. Daneben stand eine Flut an Bilanzen im Fokus der Anleger, unter anderem von Lyft, Airbnb und Robinhood.