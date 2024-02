Airbus SE (ex EADS)-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell

Experten-Einschätzung

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe die Erwartungen einigermaßen erfüllt, wobei das Geschäft mit Verkehrsflugzeugen schwach verlaufen sei, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem könnte die Höhe der Sonderdividende enttäuschen. Er rechnet mit einer negativen Kursreaktion der Aktie.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 1,7 Prozent auf 147,74 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 25,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.245 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 5,6 Prozent zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

