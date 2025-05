Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 160,04 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 160,04 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,66 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 158,64 EUR. Bisher wurden heute 135.996 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 03.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 177,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 28,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,50 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 05.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,56 EUR fest.

