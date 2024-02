10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich im Plus

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 1,21 Prozent auf 38.157,94 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde aufgrund der Feierlichkeiten zum Mondneujahr nicht gehandelt. Daher verharrt der Shanghai Composite weiter auf seinem Schlussstand von vergangenem Donnerstag. Da hatte er 1,28 Prozent auf 2.865,90 Zähler gewonnen. Es wird wegen Feiertagen bis einschließlich Ende dieser Woche nicht gehandelt.

In Hongkong geht es für den Hang Seng gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 0,53 Prozent nach oben auf 15.963,90 Zähler.

3. Commerzbank fährt höchsten Gewinn seit 15 Jahren ein

Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr von einem kräftigen Anstieg der Zinserträge profitiert. Zur Nachricht

4. Airbus verfehlt Erwartungen trotz Gewinnanstieg - Sonderdividende geplant

Airbus hat im vierten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert, aber weniger verdient als am Markt erwartet. Zur Nachricht

5. Coinbase legt US-nachbörslich Zahlen vor

Nach US-Börsenschluss öffnet Coinbase seine Bücher für das vierte Quartal 2023. Zum Ausblick

6. Konzernumbau soll BASF wieder profitabler machen

Mit dem Lösen mehrerer Geschäfte aus dem Verbundsystem und der Umwandlung in rechtlich eigenständige Tochtergesellschaften will BASF den Chemiekonzern wieder profitabler machen. Zur Nachricht

7. Renault fährt nach deutlicher Verbesserung wieder Gewinn ein

Der Autobauer Renault hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Geschäft gemacht und auch wieder einen Gewinn erzielt. Zur Nachricht

8. Cisco-Aktie verliert nachbörslich: Cisco erleidet Umsatzrückgang und baut Stellen ab

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco greift nach einem Umsatzrückgang zum Abbau tausender Arbeitsplätze. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Mittwoch hielten sich die Preisrückgänge am Morgen aber in engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 81,27 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 34 Cent auf 76,30 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0728 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0713 Dollar festgesetzt.