Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 notierte zum Handelsende im Minus.

Am Donnerstag fiel der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,53 Prozent auf 5.939,30 Punkte zurück. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 47,158 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,261 Prozent auf 5.986,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5.970,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 5.921,20 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5.999,70 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,723 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.650,38 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2025, einen Stand von 5.842,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2024, wurde der S&P 500 auf 5.354,03 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1,21 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Dollar Tree (+ 9,08 Prozent auf 96,67 USD), Norwegian Cruise Line (+ 5,16 Prozent auf 19,35 USD), Tractor Supply (+ 4,28) Prozent auf 51,45 USD), West Pharmaceutical Services (+ 3,38 Prozent auf 218,58 USD) und MarketAxess (+ 3,35 Prozent auf 226,13 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Brown-Forman B (-17,92 Prozent auf 27,25 USD), Tesla (-14,26 Prozent auf 284,70 USD), Palantir (-7,77 Prozent auf 119,91 USD), Super Micro Computer (-7,61 Prozent auf 40,77 USD) und Coinbase (-4,61 Prozent auf 244,20 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 63.707.949 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,031 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1.200,00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net