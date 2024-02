Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet

Rheinmetall-Analyse im Blick

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine umfassende Prüfung der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 350 auf 425 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer und Rüstungskonzern sei erfreulich ins Jahr gestartet und mit seinen mittelfristigen Wachstumsaussichten auf einem guten Weg, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im Frankfurt-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 09:12 Uhr 0,7 Prozent. Also weist das Papier noch Spielraum von 14,16 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 581 Stück. Seit Anfang des Jahres 2024 legte die Rheinmetall-Aktie um 29,2 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.