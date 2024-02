Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Donnerstagnachmittag am Kryptomarkt

Werte in diesem Artikel

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 51.789,13 US-Dollar und damit -0,04 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 51.812,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -4,65 Prozent auf 268,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 281,15 US-Dollar an der Tafel.

Werbung

Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 2.813,03 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.778,20 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Litecoin-Kurs -0,48 Prozent schwächer bei 69,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 69,87 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,24 Prozent auf 0,5451 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 0,5384 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,90 Prozent auf 0,5993 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,5768 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Monero-Kurs um -0,90 Prozent auf 126,58 US-Dollar. Gestern war Monero noch 127,73 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2717 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2723 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0036 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0037 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,1144 US-Dollar am Vortag auf 0,1153 US-Dollar nach oben (0,82 Prozent).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0367 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0368 US-Dollar.

Daneben steigt Dash um 2,03 Prozent auf 28,66 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 28,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der NEO-Kurs um 5,88 Prozent auf 12,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,18 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net