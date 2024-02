KI-Markt im Fokus

Künstliche Intelligenz ist derzeit das Trendthema am Markt. Die Aktie von NVIDIA konnte, beflügelt von dem Hype, in den vergangenen Monaten ein regelrechtes Kursfeuerwerk zünden. Für Anleger, die die Kursrally bei dem Chipriesen verpasst haben, könnte sich bei einem anderen Halbleiter-Unternehmen womöglich eine Chance bieten.

• Hype um künstliche Intelligenz beflügelt vor allem Tech-Aktien

• NVIDIA-Aktie in den vergangenen Monaten mit kräftigen Gewinnen

• Apple-Zulieferer könnte ebenfalls von KI profitieren

Tech-Titel zeigen sich derzeit beflügelt von dem Trendthema künstliche Intelligenz. Eine Aktie, die in den vergangenen Wochen und Monaten besonders von dem Hype profitieren konnte, ist die des Halbleiterkonzerns NVIDIA. Im vergangenen Jahr konnte die NVIDIA -Aktie um fast 240 Prozent zulegen. Und auch im neuen Jahr setzt sich die starke Performance fort. Seit Jahresbeginn kletterte der Anteilsschein an der NASDAQ um 45,62 Prozent und war zuletzt 721,13 US-Dollar wert (Schlusskurs vom 13.02.2024).

Doch es gibt noch weitere, teils etwas weniger bekannte, Unternehmen, die in Zukunft ebenfalls von dem großen Potenzial des KI-Marktes profitieren dürften und deren Aktien womöglich mehr Aufwärtspotenzial bieten als die von NVIDIA, die ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 37 aufweisen.

Apple-Zulieferer Skyworks Solutions

Eines dieser Unternehmen, die Anleger im Blick behalten sollten, ist laut The Motley Fool der Apple-Zulieferer Skyworks Solutions, der Hochfrequenzhalbleiter vertreibt. Diese werden in verschiedenen Märkten eingesetzt, Smartphones sind jedoch das Hauptgeschäft des Unternehmens und der iPhone-Hersteller Apple ist sein größter Kunde. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Apple 66 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausgemacht, berichtet The Motley Fool.

Die große Abhängigkeit von Apple habe bei Skyworks Solutions allerdings für eine schwache Umsatz- und Gewinnleistung im letzten Geschäftsjahr, das am 29. September 2023 endete, gesorgt. Denn Apples Smartphone-Auslieferungen stiegen 2023 in einem schwierigen Umfeld nur um 3,7 Prozent. Und auch Skyworks‘ erstes Quartal des neuen Geschäftsjahres, das am 29. Dezember 2023 endete, fiel nicht besonders gut aus. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 10 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Non-GAAP-Gewinn des Chipherstellers sank von 2,59 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum auf 1,97 US-Dollar pro Aktie. Die Umsatzprognose von 1,02 bis 1,07 Milliarden US-Dollar für das laufende zweite Quartal 2024 deutet in der Mitte ebenfalls auf einen Rückgang von etwa 10 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2023 hin.

Markt für generative KI-Smartphones

Doch die Einführung KI-fähiger Smartphones könnte Skyworks Solutions Rückenwind verleihen, berichtet The Motley Fool. So erwarte das Marktforschungsunternehmen Counterpoint Research, dass der Absatz generativer KI-Smartphones in diesem Jahr auf 100 Millionen Einheiten und bis 2027 bis auf 522 Millionen Einheiten steigen dürfte. Die UBS prognostiziere, dass der Absatz generativer KI-Smartphones von 50 Millionen Einheiten 2023 auf 583 Millionen Einheiten im Jahr 2027 steigen werde. Daneben erwarte die Investmentbank, dass generative KI-Smartphones im Jahr 2027 eine Marktdurchdringung von 46 Prozent erreichen werden. Von dieser Entwicklung dürfte Apple profitieren - wenn das Unternehmen es schafft, seinen Anteil auf dem Smartphone-Markt zu steigern - und auch Skyworks als Zulieferer des iPhone-Herstellers.

Skyworks Solutions-Aktie

Die Entwicklungen rund um generative KI-fähige Smartphones könnten auch der Skywork Solutions-Aktie, die in den vergangenen Monaten an Wert verloren und deutlich schlechter als der breite Halbleitersektor abgeschnitten hat, Rückenwind verleihen.

Im vergangenen Jahr ist die Skyworks Solutions-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ um fast 11 Prozent gefallen. Im neuen Jahr ging es für das Papier um weitere 8,04 Prozent abwärts. Zuletzt notierte die Skyworks Solutions-Aktie an der NASDAQ bei 103,38 US-Dollar (Schlusskurs vom 13.02.2024).

Skyworks Solutions weist laut The Motley Fool einen fünfjährigen durchschnittlichen Gewinnmultiplikator von 19 auf. Sollte das Unternehmen, wie von Analysten erwartet, seinen Umsatz ab dem Geschäftsjahr 2025 steigern und das Wachstum im folgenden Jahr weiter beschleunigen, und sollte die Umsatzverbesserung tatsächlich auch zu einem stärkeren Gewinnwachstum führen, sodass die Gewinnschätzung von 9,96 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2026 erreicht wird, so könnte die Skyworks Solutions-Aktie unter Annahme eines ähnlichen Gewinnmultiplikators im Jahr 2026 bis auf 189 US-Dollar steigen, berichtet The Motley Fool. Das wäre ein Plus von 78 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.

Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten 20 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für Skyworks Solutions abgegeben. Sieben der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, elf empfehlen, das Papier zu halten und zwei empfehlen, die Aktie zu verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 111,12 US-Dollar und damit 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs von 103,38 US-Dollar (Schlusskurs vom 13.02.2024). Die höchste Prognose liegt mit 135,00 US-Dollar und impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent, während die niedrigste Prognose mit 85,00 US-Dollar fast 18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus liegt.

