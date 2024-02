Künstliche Intelligenz

Dem NASDAQ Composite könnte ein starkes Jahr 2024 bevorstehen, wovon vor allem die Amazon-Aktie profitieren könnte.

• Dem NASDAQ Composite könnte 2024 ein Höhenflug bevorstehen

• Amazon verstärkt Bemühungen im KI-Bereich

• Experten sind zuversichtlich für Amazon-Aktie



NASDAQ: Höhenflug voraus?

Das KI-Trendthema hat vergangenes Jahr dafür gesorgt, dass der NASDAQ Composite um rund 43 Prozent angestiegen ist. Vor allem die "Magnificent Seven" haben einen Großteil zu dieser Rally beigetragen.

In den vergangenen fünfzig Jahren hat der NASDAQ in gerade mal 14 Jahren eine negative Jahresrendite verzeichnet. Dabei gab es jedoch nur zwei Zeiträume, in denen es zu aufeinanderfolgenden Rückgängen kam: 1973-1974 und 2000-2002, wie The Motley Fool erklärt. Seit dem Jahr 2001 erlebte der NASDAQ dreimal jährliche Rückgänge von 30 Prozent oder mehr - in den Jahren 2002, 2008 und 2022. Nach den Marktabstürzen von 2002 und 2008 verzeichnete der Index jedoch in den folgenden Jahren deutliche Aufschwünge. Von 2003 bis 2007 erreichte der Index im Durchschnitt eine Rendite von 16 Prozent pro Jahr. In den Jahren 2009 und 2010 stieg der Index im Durchschnitt um 30 Prozent.

Ob sich diese historischen Muster wiederholen werden und der NASDAQ in diesem Jahr einen Aufschwung erleben wird, bleibt jedoch ungewiss. Doch auch wenn niemand die genaue Entwicklung vorhersagen kann, herrsche die allgemeine Auffassung, dass die Kapitalmärkte widerstandsfähig seien und dazu tendierten, sich vergleichsweise schnell zu erholen, so The Motley Fool.

Amazon: KI-Nachzügler mit Potenzial?

Amazon schien in Sachen KI nicht im gleichen Tempo voranzukommen wie seine Big-Tech-Pendants. Doch das Unternehmen hat strategische Schritte unternommen, die bei Investoren Zuversicht wecken sollten, so The Motley Fool. Besonders im Hinblick auf den Optimismus für ein starkes Jahr 2024 für den NASDAQ dürften diese Maßnahmen positiv aufgenommen werden.

Amazon sorgte zuletzt Ende 2023 mit seiner Investition in das von Alphabet unterstützte Unternehmen Anthropic für Schlagzeilen. Zwar könnte dies den Eindruck erwecken, dass Amazon versucht, Microsoft und Alphabet einzuholen, jedoch beinhaltete der Deal mehrere bedeutende Aspekte.

Zunächst wird Anthropic nun Amazon Web Services (AWS) als seinen primären Cloud-Anbieter nutzen. Darüber hinaus plane Anthropic die Verwendung von Amazons eigenen Chips, um zukünftige generative KI-Modelle zu trainieren. Diese Partnerschaft sei deshalb aus mehreren Gründen von Bedeutung.

Das Umsatzwachstum von AWS hat sich in den letzten Quartalen verlangsamt. Die Integration von Anthropic in das AWS-Ökosystem dürfte dem Cloud-Computing-Marktführer nun neuen Schwung verleihen, da sie die Tür für zahlreiche neue KI-gestützte Anwendungen öffnet. Die Verwendung der Trainium- und Inferentia-Chips von Amazon könnte außerdem ebenfalls eine profitable Chance darstellen, da der Markt für KI-Halbleiter derzeit von NVIDIA und AMD dominiert wird.

Ist die Amazon-Aktie ein Kauf?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt nicht nur mit 3,1 am niedrigsten im Vergleich zu seinen großen Tech-Konkurrenten, sondern bleibt auch im Vergleich zu seinem 10-Jahres-Durchschnitt unverändert. Es ist sowohl faszinierend als auch verwirrend, dass das KGV von Amazon unverändert geblieben ist, angesichts der erheblichen Weiterentwicklung des Unternehmens im letzten Jahrzehnt, erläutert The Motley Fool. Die Anleger unterschätzen deshalb möglicherweise die Bedeutung der Partnerschaft des Unternehmens mit Anthropic und halten die Konkurrenz von Microsoft und Alphabet womöglich für zu übermächtig, um sie abzuwehren. Die Experten von The Motley Fool sind da jedoch anderer Ansicht.

AWS durchläuft eine neue Phase seiner Entwicklung, und KI steht im Mittelpunkt. Da die generative KI zunehmend in den Fokus der IT-Budgets rückt, werde es wohl früher oder später zu einer Verlagerung der Ausgaben für Unternehmenssoftware kommen, weg von hauptsächlich lokalen Anwendungen hin zu mehr cloudbasierten Protokollen. Die Eigenentwicklung von Chips durch Amazon sowie der Deal mit Anthropic seien dabei entscheidende Schritte, um von diesem Trend zu profitieren. Auch wenn die Anleger möglicherweise noch kein explosives Wachstum erleben, sollte die Position des Unternehmens im Bereich KI nicht vernachlässigt werden. Die langfristigen Aussichten seien ermutigend, und derzeit biete sich eine verlockende Gelegenheit, die Mittelung der Dollarkosten zu nutzen und mit dem Erwerb einiger Aktien zu beginnen.

Die Kaufempfehlung spiegelt auch den allgemeinen Konsens unter Wall Street-Analysten wider, wie aus Daten von TipRanks ersichtlich wird. Aus insgesamt 39 Bewertungen in den vergangenen drei Monaten (39x "buy") ergibt sich eine starke Kaufempfehlung für die Amazon Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 207,92 US-Dollar mit einer hohen Prognose von 230,00 US-Dollar und einer niedrigen Prognose von 175,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Preisziel bietet ein Wachstumspotenzial von 21,60 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 170,98 US-Dollar (Stand 14.02.24).

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.