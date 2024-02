Gewinnmargen im Fokus

Piper Sandler-Analyst kürzt Kursziel und Auslieferungsprognose für Tesla.

• Teslas Gewinnmargen können zuletzt nicht überzeugen

• Piper Sandler-Analyst kritisiert Teslas Produktpalette

• Kursziel und Auslieferungsprognose gesenkt



Tesla mit enttäuschenden Gewinnmargen

Tesla geriet zuletzt in den Fokus der Anleger, als ein Wall-Street-Analyst die kurzfristige Gewinnentwicklung des Unternehmens anzweifelte. In den vergangenen sechs Monaten hinkte Tesla seinen Magnificent-7-Konkurrenten größtenteils hinterher. Dies sei teilweise auf eine risikoreiche Strategie zurückzuführen, bei der Marktanteilsgewinne wichtiger sind als steigende Gewinne, wie The Street erklärt. Diese Strategie wurde durch eine Reihe von Preissenkungen in entscheidenden Märkten in den USA, Europa und China vorangetrieben. Der Roundhill Magnificent Seven ETF, der unter dem Tickersymbol MAGS gehandelt wird, ist in diesem Jahr bisher um mehr als elf Prozent gestiegen, während die Tesla-Aktien um rund 24 Prozent gefallen sind. Verglichen mit Konkurrenten wie zum Beispiel Meta Platforms, die im selben Zeitraum um etwa 34 Prozent gestiegen sind, ein ernüchterndes Ergebnis (Stand 14.02.24).

Die Gewinnmargen von Tesla, die wahrscheinlich die am genauesten von Wall-Street-Analysten verfolgte Kennzahl sind, verringerten sich in den drei Monaten bis Dezember auf 17,6 Prozent. Dies sei laut The Street vor allem auf die Preissenkungen zurückzuführen. Gemeinsam mit einem schwächer als erwarteten Ergebnis von 0,71 US-Dollar pro Aktie wurde damit den Wetten gegen den weltgrößten Hersteller von Elektrofahrzeugen zusätzlich Auftrieb gegeben.

Piper Sandler kritisiert alternde Produktpalette

Alexander Potter, Analyst bei Piper Sandler, geht laut The Street davon aus, dass es bei Tesla zu weiteren Preissenkungen kommen werde. Grund dafür sei eine "ältere Produktpalette". Zudem habe er seine Prognose für die Auslieferungen im Jahr 2024 um etwa 11,5 Prozent auf 1,93 Millionen Einheiten gesenkt, nachdem das Unternehmen im letzten Monat enttäuschende Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht hatte. Obwohl der Nettogewinn von Tesla im Vergleich zum vierten Quartal 2022 auf 7,9 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, war ein erheblicher Teil davon auf einen latenten Steuergewinn von 5,9 Milliarden US-Dollar zurückzuführen. Die Kosten im Zusammenhang mit KI-Projekten und die verzögerte Markteinführung des Cybertruck-Pickups haben das Geschäftsergebnis deutlich beeinträchtigt.

Die Gruppe teilte ebenfalls mit, dass die Wachstumsraten im Jahr 2024, gemessen an den Fahrzeugauslieferungen, voraussichtlich "deutlich niedriger" sein werden als im Jahr 2023. Prognosen der Wall Street würden darauf schließen lassen, dass das Umsatzwachstum im Jahr 2024 voraussichtlich 10 Prozent betragen wird, was einem Gesamtjahreswert von rund 107 Milliarden US-Dollar entspricht. Alexander Potter hat zudem derweil sein Kursziel für Tesla um 70 US-Dollar auf 225 US-Dollar pro Aktie gesenkt und gleichzeitig seine Übergewichtung bekräftigt. Der Analyst verwies auf das Potenzial für Umsatzgenerierung aus dem expandierenden Energiegeschäft, das seiner Einschätzung nach im Jahr 2025 etwa 12 Prozent zum Umsatzwachstum beitragen wird, was doppelt so viel ist wie die 6 Prozent des Vorjahres. Potter bewertet den Automobilbereich von Tesla, ohne das Fahrerassistenzsystem "Full-Self-Driving", auf ungefähr 135 US-Dollar pro Aktie, während der Rest seines Ziels von 225 US-Dollar auf den Bereich Tesla Energy entfällt. Potter äußerte die Einschätzung, dass Tesla bereit ist, einen Marktanteil von 15 bis 20 Prozent am weltweiten Einsatz von stationären Batterien zu erobern.

Daten von TipRanks zufolge hat die Tesla-Aktie in den vergangenen drei Monaten 34 Bewertungen durch Wall Street-Analysten erhalten (12x buy, 17x hold, 5x sell), womit sich eine Halteempfehlung für die Papiere des Unternehmens rund um Tausendsassa Musk ergibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 220,26 US-Dollar, was einer potenziellen Veränderung von 19,69 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 184,02 US-Dollar entspricht (Stand: 13.02.24).

Tesla "zwischen zwei Wachstumswellen"

Im vergangenen Monat äußerte Elon Musk selbst gegenüber den Investoren, dass Tesla sich derzeit inmitten von zwei bedeutenden Wachstumsphasen befände. Der nächste Schub des Unternehmens werde durch die Entwicklung von vollständig autonomem Fahren, Fahrzeugen der nächsten Generation und Fortschritten in der Energiespeicherung vorangetrieben.

Redaktion finanzen.net

