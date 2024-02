Erstauftrag

Rheinmetall hat nach eigenen Angaben für sein Gemeinschaftsunternehmen mit Dermalog einen Erstauftrag von einem weltweit führenden Industrieunternehmen aus der Gesundheitsbranche erhalten.

Beauftragt wurde ein System zur Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung in der Endkontrolle einer Produktionslinie, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Auftrag für das Joint Venture Rheinmetall Dermalog Sensortec GmbH für ein erstes Testsystem biete Potenzial für ein Gesamtauftragsvolumen in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrags. Zudem eröffne er den Markteintritt in den Industriebereich, so Rheinmetall.

Analystenlob hält Rekord-Rally von Rheinmetall am Laufen

Die Aktien von Rheinmetall haben am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt. Die Papiere des Rüstungskonzerns haben bei 377,80 Euro einen weiteren Höchststand erreicht und ziehen nun zeitweise noch um 3,05 Prozent auf 375,50 Euro an. Damit gehörten sie zu den besten Werten in DAX.

Die Aussicht auf hohe Rüstungsausgaben treibt die Anteilsscheine von Rheinmetall an. Hintergrund ist, dass der frühere US-Präsident Donald Trump angedeutet hatte, dass die USA von Russland angegriffene Nato-Staaten nicht schützen würden, wenn diese nicht genügend Verteidigungsausgaben tätigen.

Die Aktien von Rheinmetall haben allein seit Jahresbeginn 31 Prozent gewonnen. In dieser Zeit haben die Papiere unter allen DAX-Werten klar die Nase vorn.

Am Donnerstag heizten positive Analystenkommentare die Rally noch an. Die Zukunft des Rüstungskonzerns sehe sehr, sehr rosig aus, schrieb etwa der Experte David Perry von der US-Bank JPMorgan. Jüngste Aussagen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legten nahe, dass die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben nachhaltiger sei als es einige Investoren gedacht hätten.

Zudem habe Rheinmetall in einer Telefonkonferenz mit Analysten eine Prognose für den Auftragseingang 2024 genannt, die ein Verhältnis vom Auftragseingang zum Umsatz von etwa 3 bis 4 impliziere. Dies, so Perry, sei schlichtweg beispiellos. Der Experte erhöhte sein Kursziel von 420 auf 455 Euro.

Analyst George McWhirter von der Privatbank Berenberg schraubte sein Kursziel für die Aktien von 350 auf 425 Euro nach oben. Der Konzern sei erfreulich ins Jahr gestartet und mit seinen mittelfristigen Wachstumsaussichten auf einem guten Weg, resümierte der Experte.

Auch die von dpa-AFX erfassten Analysten sind insgesamt positiv gestimmt für die Aktien von Rheinmetall. Sieben Experten empfehlen einen Kauf der Papiere. Nur ein Fachmann rät dazu, erst einmal an der Seitenlinie zu verharren.

