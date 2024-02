Gewinn gestiegen

Der Autokonzern Stellantis will nach Höchstwerten im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn eigene Aktien für insgesamt 3 Milliarden Euro zurückkaufen.

Zudem kündigte das Unternehmen für das abgelaufene Jahr eine Erhöhung der Dividende um 16 Prozent auf 1,55 Euro je Aktie an.

Der Umsatz stieg den weiteren Angaben zufolge vergangenes Jahr um 6 Prozent 189,54 Milliarden Euro. Analysten haben laut Factset mit 189,92 marginal mehr erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 1 Prozent auf 24,34 Milliarden Euro. Hier haben Analysten mit 23,75 Milliarden Euro etwas weniger erwartet. Die entsprechende operative Marge sank auf 12,8 Prozent von 13,4 Prozent im Jahr 2022.

Der Gewinn nach Steuern kletterte dagegen spürbar auf 18,625 Milliarden von 16,78 Milliarden Euro. Hier haben Analysten mit 18,18 Milliarden Euro ebenfalls weniger erwartet.

Für 2024 rechnet Stellantis den weiteren Angaben zufolge mit einer bereinigten operativen Marge im mindestens zweistelligen Bereich. CFO Natalie Knight erklärte, dass die Nachfrage gut sein werde. Als Gegenwind dürfte das Unternehmen die Preisentwicklung, Arbeitskosten und einen unsicheren Markt für vollelektrische Fahrzeuge spüren.

An der EURONEXT in Paris ziehen Stellantis-Aktien am Donnerstag zeitweise um 4,48 Prozent auf 23,57 Euro an.

Von David Sachs

PARIS (Dow Jones)