Software AG erhöht Prognose für Auftragseingang 2020

Im Geschäftsbereich DBP (exkl. Cloud & IoT) rechnen die Darmstädter nun mit einem Auftragseingang (Bookings) in einem Korridor von 3 bis 10 Prozent (zuvor 0 bis 10 Prozent). Bei DBP Cloud & IoT sieht die Gesellschaft nun ein Wachstum beim Auftragseingang von 30 bis 50 Prozent (zuvor 20 bis 40 Prozent). Für den Bereich mit der angestammten Datenbanksoftware (A&N) rechnet die Software AG nun mit einem Plus von 5 bis 15 Prozent, nachdem zuvor noch eine Spanne von minus 3 bis plus 3 Prozent genannt wurde. Der Ausblick für die Non-IFRS-EBITA-Marge von 20 bis 22 Prozent bleibt unverändert.

Die Software AG will eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 abgeben, sobald die Zahlen für das vierte Quartal vorliegen.

