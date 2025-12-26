DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 ±0,0%Bitcoin74.371 +0,5%Euro1,1783 ±0,0%Öl61,64 -1,0%Gold4.525 +1,0%
Zwei Tote bei Terrorattacken im Norden Israels

26.12.25 15:20 Uhr

AFULA (dpa-AFX) - Bei einer Kette von Terrorangriffen im Norden Israels sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Ein palästinensischer Attentäter fuhr mit seinem Wagen bei Beit Schean in eine Gruppe von Passanten, berichteten israelische Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein 68-Jähriger kam dabei ums Leben, mindestens zwei weitere Personen, unter ihnen ein 16-Jähriger, erlitten Verletzungen.

Anschließend tötete der Angreifer am Eingang des Kibbuz Ein Charod eine 19-jährige Frau mit einem Messer. Nahe der Stadt Afula schoss ein zufällig anwesender Sicherheitsmann auf den Attentäter und verletzte ihn. Die Polizei nahm den 37-jährigen mutmaßlichen Terroristen im Krankenhaus fest. Ihren Angaben zufolge handelt es sich um einen Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland. Nach Darstellung des Militärs hatte er sich seit mehreren Tagen illegal in Israel aufgehalten. Seine Verletzungen beschrieben Krankenhausärzte als ernst, aber nicht lebensbedrohend.

Im Westjordanland, aus dem der Attentäter stammt, ist die Lage seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 extrem angespannt. Auch innerhalb der international anerkannten Grenzen Israels kommt es seitdem vermehrt zu Messerattacken, Brandanschlägen und Steinwürfen. Tödliche Zwischenfälle wie der aktuelle sind aber seltener als in dem seit 1967 besetzten Westjordanland, wo 700.000 israelische Siedler inmitten von drei Millionen Palästinensern leben./gm/DP/he