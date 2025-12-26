DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 ±0,0%Bitcoin73.979 -0,1%Euro1,1776 -0,1%Öl61,27 -1,6%Gold4.547 +1,5%
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Gewinne - S&P erneut mit Rekordhoch

26.12.25 16:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.612,5 PKT -0,8 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Freitag nach der eintägigen Weihnachtspause etwas höher in das Geschäft gestartet. In Europa blieben die Handelsplätze hingegen wie schon am Donnerstag geschlossen. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Aus der Unternehmenswelt lagen nur vereinzelt Neuigkeiten vor. 6946

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,02 Prozent auf 48.738,86 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,09 Prozent auf 6.938,46 Punkte nach oben. Bei knapp 6946 Zählern hatte er zuvor ein Rekordhoch erreicht. Der von Technologieaktien geprägte NASDAQ 100 stieg zuletzt um 0,10 Prozent auf 25.681,79 Punkte.

Rohstoffwerte gehörten vor dem Hintergrund der anhaltenden Rekordjagd bei Gold, Silber und Kupfer zu den größeren Gewinnern. So legten Freeport McMoran (Freeport-McMoRan) um 2,50 Prozent zu und Southern Copper gewannen 2 Prozent.

Nvidia (NVIDIA) stiegen als einer besten Werte um Nasdaq 100 um 1,5 Prozent. Der Chipexperte hat vom KI-Startup Groq eine nicht-exklusive Produktlizenz erhalten und übernimmt einen Teil der Mitarbeiter. Groq werde weiter ein unabhängiges Unternehmen sein, hieß es auf deren Webseite. Finanzielle Details wurden von beiden Unternehmen nicht genannt. Zuvor hatte ein Bericht des US-Finanzsenders, demzufolge Nvidia Groq für 20 Milliarden US-Dollar kaufen wolle, für Aufregung gesorgt./he

