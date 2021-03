Vitesco-Aktie kommt: Conti beschließt Vitesco-Börsengang

€uro am Sonntag

Der Aufsichtsrat hat jetzt die Ausgliederung mit anschließendem Börsengang beschlossen. Stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 29. April zu, kann die Börsennotiz in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Conti hatte bereits im Herbst 2019 entschieden, die Anteile an Vitesco an die eigenen Aktionäre zu verteilen. Die Transaktion wurde dann Corona-bedingt auf Eis gelegt.

Bei einer vollständigen Abspaltung entspricht die Aktionärsstruktur von Vitesco zunächst der von Conti. Größter Einzelaktionär ist demnach die Holding der Familie Schaeffler, die 46 Prozent an Conti hält. (Redaktion €uro am Sonntag)

Bildquellen: Continental

