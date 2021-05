Siemens Healthineers-Aktie profitiert: Siemens Healthineers erhöht Prognose - Verkauf von Ultraschall-Sparte ein Thema

Dabei profitierte Siemens Healthineers auch von der hohen Nachfrage nach COVID-19-Antigenschnelltests, wie Siemens Healthinners am Montag in Erlagen mitteilte. Der Konzern erhöhte für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 (per 30. September) seine Prognose. Beim Ausblick ist nun erstmals der US-Krebsspezialist Varian enthalten, dessen Übernahme Siemens Healthineers im April abgeschlossen hatte.

Der Konzern erwartet für 2020/21 nun ein vergleichbares Umsatzwachstum von 14 bis 17 Prozent. Darin nicht enthalten sind Währungsschwankungen sowie Zu- und Verkäufe. Bislang war das Unternehmen von 8 bis 12 Prozent Plus ausgegangen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll nun auf 1,90 bis 2,05 Euro steigen, nach vergleichbar 1,61 im Vorjahr. Bislang hatte das Unternehmen ohne Varian 1,63 bis 1,82 Euro auf dem Zettel. Auch die Prognose für die Erlöse aus den Antigenschnelltests erhöhte Healthineers erheblich: Statt 300 bis 350 Millionen Euro sollen nun rund 750 Millionen Euro erzielt werden.

Siemens Healthineers bestätigt Interesse an Ultraschall-Sparte

Siemens Healthineers denkt offenbar über einen Verkauf des Ultraschall-Geschäfts nach.

"Wir optimieren das Set-up der Sparte, das hat offenbar Interessenten auf den Plan gerufen", sagte Vorstandschef Bernd Montag am Montag in Erlangen. Das Geschäft sei kleinteiliger als andere Teile der Sparte Imaging, zu der vor allem Röntgengeräte, Magnetresonanztomografen (MRT) und Computertomografen (CT) gehören. "Das tickt anders. Deshalb werden wir dem Geschäft intern noch mehr Freiheitsgrade geben, etwa im Vertrieb", sagte Montag. Mit Ultraschallgeräten habe Siemens Healthineers zuletzt rund sieben Prozent des Umsatzes in der dominierenden Imaging-Sparte erwirtschaftet. Das wäre rund eine halbe Milliarde Euro.

Investmentbankern zufolge hatte Siemens Healthineers die US-Bank JPMorgan beauftragt, das Interesse potenzieller Käufer auszuloten. Bis zu einem formalen Verkaufsprozess könne es aber noch einige Monate dauern.

Siemens Healthineers-Aktie klar im Plus nach freundlicherem Ausblick

Höhere Jahresziele von Siemens Healthineers haben die Aktien des Medizintechnikkonzerns zum Wochenstart angetrieben. Zuletzt lagen die Papiere noch mit 1,75 Prozent im Plus bei 48,31 Euro. Damit gehörten sie zu den besten Werten im MDAX, der lediglich rund 0,3 Prozent im Plus notierte. Seit ihrem Rekordhoch im Februar bei 49,98 Euro sind die Anteilsscheine etwas abgebröckelt.

Der Ausblick habe positiv überrascht, sagte ein Händler. Allerdings sei das Unternehmen beim Gewinn im zweiten Geschäftsquartal auf dem ersten Blick hinter der Markterwartung zurückgeblieben.

Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan konstatierte in einer ersten Reaktion starke Umsätze bei einer schwächeren Marge. Er rechnet aber mit steigenden Markterwartungen angesichts des optimistischeren Ausblicks.

(dpa-AFX / Reuters)

Bildquellen: testing / Shutterstock.com