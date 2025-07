Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 45,61 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 45,61 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,57 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.274 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,22 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,65 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,47 EUR.

Am 07.05.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,72 Prozent auf 5,91 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Siemens Healthineers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siemens Healthineers-Investition von vor 3 Jahren eingebracht