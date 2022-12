BAT-Aktie: British American Tobacco bekräftigt trotz gestiegenen Kosten die Prognose

Vorstandschef Jack Bowles zeigte sich in einer am Donnerstag in London veröffentlichten Zwischenmitteilung zum Geschäftsverlauf zuversichtlich, trotz des Inflationsdrucks in der Lieferkette eine starke Verbesserung der bereinigten operativen Marge zu erreichen. Dies sei unter anderem möglich durch Preiserhöhungen. Insgesamt beschleunige sich die Transformation des Tabakkonzerns British American Tobacco , angetrieben durch das wachsende Geschäft mit Zigarettenalternativen.

Für das am 1. Januar endende Geschäftsjahr erwartet British American Tobacco weiter ein Umsatzplus auf Basis konstanter Wechselkurse von zwei bis vier Prozent. Beim um Sondereffekte und Währungseffekte bereinigten Gewinn je Aktie avisiert Bowles nach wie vor ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. Den Rückenwind durch positive Wechselkurse bezifferte er auf rund zwei Prozent. Das weltweite Volumen der Tabakindustrie dürfte um rund zwei Prozent sinken, nach zuvor geschätzten drei Prozent Rückgang.

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com