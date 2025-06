British American Tobacco hebt Umsatzziel leicht an

LONDON (dpa-AFX) - British American Tobacco (BAT) (BAT) wird nach einem leicht besser als erwartet ausgefallenen ersten Halbjahr etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Der Zigarettenkonzern stellt nun ein Plus des währungsbereinigten Umsatzes von ein bis zwei Prozent in Aussicht, wie er am Dienstag in London mitteilte. Zuvor hatten die Briten noch einen Zuwachs von rund einem Prozent im Visier. Beim bereinigten operativen Gewinn peilt das Unternehmen weiterhin währungsbereinigt einen Anstieg von 1,5 bis 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an. Die Aktie gab leicht nach.

"Unsere Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr liegt leicht über unserer bisherigen Prognose", sagte Unternehmenschef Tadeu Marroco laut Mitteilung. Der Konzern rechne zudem weiterhin damit, dass die Entwicklung sich wesentlich in der zweiten Jahreshälfte abspielen werde. Dabei dürften die Geschäfte von BAT vor allem von der Einführung von Produkten in den neuen Kategorien rund um Tabakalternativen ab Mitte des Jahres angetrieben werden.

Dadurch dürfte sich das Umsatzwachstum in diesem Geschäft im zweiten Halbjahr beschleunigen, schrieb auch Analyst James Edwardes Jones von der kanadischen Bank RBC. BAT setzt schon länger auf den Ausbau des Geschäfts mit Alternativen zu traditionellen Zigaretten. Dazu zählen Produkte wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer und tabakfreie Nikotinbeutel.

Zudem rechnet der BAT-Chef damit, dass das US-Geschäft im Gesamtjahr zu Wachstum sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn zurückkehren wird. Während die Zigarettenindustrie weiter unter Druck stehe, habe der Konzern seinen Marktanteil in den USA dank einer guten Nachfrage nach Zigarettenmarken wie Natural American Spirit und Lucky Strike stabilisieren können, hieß es./mne/tav/mis