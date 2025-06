Aktien Asien: Uneinheitlich - Japan im Minus nach schwacher Bond-Auktion

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik haben nach durchwachsenen Signalen von den US-Börsen am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag seien viele Anleger nicht gewillt, längerfristige, riskante Wetten einzugehen, hieß es aus dem Handel.

Wer­bung Wer­bung

Jüngste Daten signalisierten teilweise eine schwächere Wirtschaft in den USA, bei gleichzeitig steigenden Preisen. Damit steckt die US-Notenbank Fed hinsichtlich einer von US-Präsident Donald Trump erneut vehement geforderten Zinssenkung in einem gewissen Dilemma.

Japanische Aktien gerieten etwas unter Verkaufsdruck, nachdem die Nachfrage bei einer Auktion für 30-jährige Staatsanleihen erneut unterdurchschnittlich ausgefallen war. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 37.554,49 Punkten.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 3.877,08 Punkte. Für den Hongkonger Hang Seng ging es kurz vor Handelsende um 0,7 Prozent nach oben auf 23.813,41 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank am Ende 0,03 Prozent auf 8.538,90 Zähler./edh/mis