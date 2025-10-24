APA ots news: Nächster UBM Green Bond erfolgreich platziert
Wien, 24. Oktober 2025 (APA-ots) - -
45 % Umtausch glättet Rückzahlungsprofil - Bücher frühzeitig
geschlossen
-
Volumen mit 75 Mio. unterstreicht das nach wie vor stabile
Investoreninteresse
-
100 % der Anleihe fließen in Finanzierungen mit
Nachhaltigkeitsbezug
Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025-2030 (ISIN:
AT0000A3PGY9), dass sie weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt
und sich erfolgreich am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Vor allem
durch das breit angenommene Umtauschangebot reduziert sich das
Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen nun deutlich auf 76 Mio. am
13. November 2025 und 72 Mio. am 21. Mai 2026. Die Umtauschquote
von insgesamt 45 % liegt am oberen Ende der historisch bislang
erzielten Werte.
So lief vom 29. September bis zum 16. Oktober 2025 ein
Umtauschangebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem
ursprünglichen Volumen von 120 Mio. sowie an die Inhaber der UBM-
Anleihe 2021-2026 mit einem ursprünglichen Volumen von 150 Mio., um
diese in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2025 zu tauschen.
Bereits im Oktober 2024 waren 74 Mio. dieser beiden Anleihen
erfolgreich in den UBM Green Bond 2024 getauscht und damit verlängert
worden; im aktuellen Angebot kamen weitere 48 Mio. hinzu. Insgesamt
wurden damit rund 122 Mio. des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens
von 270 Mio. umgetauscht.
Inklusive "frischem Geld" konnte in der aktuellen Anleiheemission
2025-2030 ein Volumen von 75 Mio. platziert werden. "Das aktuelle
Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen
Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch
beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in
unsere Strategie und Entwicklungspipeline", sagt Patric Thate,
Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: "Wir
konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was
einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase
darstellt."
Der UBM Green Bond 2025 wurde in Österreich, Deutschland und
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur
Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025.
Die Notierung des UBM Green Bonds 2025 zum Handel im Amtlichen Handel
(Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das
Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global
Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets
GmbH, als Joint Bookrunner. UBM wurde von den DLA Piper
Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-
Sima beraten, die Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf
Theiss-Team um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart
Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag.
Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG
bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über
150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung
alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im
Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten
Transparenzanforderungen.
Disclaimer
Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 (
"Prospektverordnung" ) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979
in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen
Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
von Wertpapieren der UBM Development AG ( "Emittentin" ) dar und sind
nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg
verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung
oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die
hierin enthaltenen Informationen) enthält oder begründet insbesondere
kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu
einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten
Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern,
in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten
ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen des
UBM Green Bonds 2025 erfolgen ausschließlich in Österreich,
Deutschland und Luxemburg ( "Angebot" ) an dort ansässige Anleger auf
Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten
Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und
Ergänzungsblätter), der von der österreichischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 29.9.2025 gebilligt, in der
vorgesehenen Weise veröffentlicht und von der FMA der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland
sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im
Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der "Prospekt" ).
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der
angebotenen Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu
verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung in elektronischer
Form auf der Internetseite der Emittentin unter www.ubm-
development.com, Submenü "investor relations", Unterpunkt "anleihen",
veröffentlicht worden und am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße
43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot
sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben
dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich
daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts
vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern
und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung
ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend
professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf
hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in
die Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu
investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere
unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin.
Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf
Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.
Rückfragehinweis:
UBM Development AG
Christoph Rainer
Head of Investor Relations & ESG
Telefon: + 43 664 80 1873 200
E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com
Website: https://www.ubm-development.com
Johannes Stühlinger
Head of Corporate Communications
Mob.: + 43 664 80 1873 184
Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com
