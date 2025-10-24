APA ots news: Nächster UBM Green Bond erfolgreich platziert

Wien, 24. Oktober 2025 (APA-ots) - -

45 % Umtausch glättet Rückzahlungsprofil - Bücher frühzeitig

geschlossen

Volumen mit 75 Mio. unterstreicht das nach wie vor stabile

Investoreninteresse

100 % der Anleihe fließen in Finanzierungen mit

Nachhaltigkeitsbezug

Die UBM beweist mit ihrem jüngsten Green Bond 2025-2030 (ISIN:

AT0000A3PGY9), dass sie weiterhin das Vertrauen der Anleger genießt

und sich erfolgreich am Kapitalmarkt refinanzieren kann. Vor allem

durch das breit angenommene Umtauschangebot reduziert sich das

Rückzahlungsvolumen der UBM-Anleihen nun deutlich auf 76 Mio. am

13. November 2025 und 72 Mio. am 21. Mai 2026. Die Umtauschquote

von insgesamt 45 % liegt am oberen Ende der historisch bislang

erzielten Werte.

So lief vom 29. September bis zum 16. Oktober 2025 ein

Umtauschangebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem

ursprünglichen Volumen von 120 Mio. sowie an die Inhaber der UBM-

Anleihe 2021-2026 mit einem ursprünglichen Volumen von 150 Mio., um

diese in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2025 zu tauschen.

Bereits im Oktober 2024 waren 74 Mio. dieser beiden Anleihen

erfolgreich in den UBM Green Bond 2024 getauscht und damit verlängert

worden; im aktuellen Angebot kamen weitere 48 Mio. hinzu. Insgesamt

wurden damit rund 122 Mio. des ursprünglichen Gesamtanleihevolumens

von 270 Mio. umgetauscht.

Inklusive "frischem Geld" konnte in der aktuellen Anleiheemission

2025-2030 ein Volumen von 75 Mio. platziert werden. "Das aktuelle

Emissionsvolumen ist auf die nach wie vor schwierigen

Umfeldbedingungen in der Immobilienbranche zurückzuführen. Dennoch

beweist die Platzierung erneut das Vertrauen des Kapitalmarktes in

unsere Strategie und Entwicklungspipeline", sagt Patric Thate,

Finanzvorstand der UBM Development AG, und betont weiter: "Wir

konnten damit unser Rückzahlungsprofil ein weiteres Mal glätten, was

einen wichtigen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Marktphase

darstellt."

Der UBM Green Bond 2025 wurde in Österreich, Deutschland und

Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots

und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur

Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2025.

Die Notierung des UBM Green Bonds 2025 zum Handel im Amtlichen Handel

(Corporates Prime) der Wiener Börse und dessen Einbeziehung in das

Open Market-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global

Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets

GmbH, als Joint Bookrunner. UBM wurde von den DLA Piper

Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-

Sima beraten, die Raiffeisen Bank International AG wurde vom Wolf

Theiss-Team um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-

Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart

Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag.

Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG

bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über

150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung

alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im

Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.

Disclaimer

Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 (

"Prospektverordnung" ) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979

in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen

Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren der UBM Development AG ( "Emittentin" ) dar und sind

nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen

dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg

verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung

oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich

von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die

hierin enthaltenen Informationen) enthält oder begründet insbesondere

kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu

einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten

Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern,

in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten

ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen des

UBM Green Bonds 2025 erfolgen ausschließlich in Österreich,

Deutschland und Luxemburg ( "Angebot" ) an dort ansässige Anleger auf

Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten

Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und

Ergänzungsblätter), der von der österreichischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 29.9.2025 gebilligt, in der

vorgesehenen Weise veröffentlicht und von der FMA der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland

sowie der Commission de Surveillance du Secteur Financier im

Großherzogtum Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der "Prospekt" ).

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu

verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung in elektronischer

Form auf der Internetseite der Emittentin unter www.ubm-

development.com, Submenü "investor relations", Unterpunkt "anleihen",

veröffentlicht worden und am Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße

43, 1100 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot

sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben

dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich

daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts

vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern

und Interessenkonflikte, und sich persönlich unter Berücksichtigung

ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend

professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf

hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung

treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in

die Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2025 zu

investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere

unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin.

Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf

Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein

Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.

Rückfragehinweis:

UBM Development AG

Christoph Rainer

Head of Investor Relations & ESG

Telefon: + 43 664 80 1873 200

E-Mail: christoph.rainer@ubm-development.com

Website: https://www.ubm-development.com

Johannes Stühlinger

Head of Corporate Communications

Mob.: + 43 664 80 1873 184

Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com

