AUKTION/Erhöhte Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 12. November 2025:
===
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2056
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,722 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 822 Mio EUR
Marktpflegeumfang 178 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,1 (1,3)
Durchschnittsrend. 3,45% (3,26%)
Wertstellung 16. Januar 2026
===
January 14, 2026 06:05 ET (11:05 GMT)