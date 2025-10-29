AUKTION/Leicht höhere Nachfrage bei zehnjährigen Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Dabei stellte sich eine etwas höhere Nachfrage ein. Die Durchschnittsrendite reduzierte sich auf 2,62 Prozent, nach 2,72 Prozent bei der vorherigen Auktion.

Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. Oktober:

Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2035

Volumen 4,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,543 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,378 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,2)

Durchschnittsrend. 2,62% (2,72%)

Wertsterllung 31. Oktober 2025

