US-Anleihen: Kursgewinne - Verunsicherung an den Aktienmärkten

15.12.25 17:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,14 Prozent auf 112,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,18 Prozent.

Die Anleihekurse profitierten von der Verunsicherung und den Kursverlusten an den US-Aktienmärkten. Sorgen über die noch immer sehr hohen Aktienbewertungen von KI-Werten dominieren. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden daher gesucht. Es wurden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht. So hatte sich die Stimmung in der Industrie in der Region New York im Dezember deutlich eingetrübt.

Die Woche vor Weihnachten dürfte den Finanzmärkten aber noch starke Signale durch Konjunkturdaten liefern. Unter anderem werden Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. Die Zahlen werden als Folge der vorübergehenden Schließung von US-Bundesbehörden (Shutdown) verspätet veröffentlicht./jsl/men