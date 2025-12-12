DAX24.425 +0,5%Est505.793 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +2,0%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.845 +0,1%Euro1,1726 -0,1%Öl61,06 -0,8%Gold4.320 +1,0%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

12.12.25 11:10 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,04 Prozent auf 127,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,86 Prozent.

Überdurchschnittliche Preissteigerungen bei Dienstleistungen und teilweise teure Lebensmittel halten die Inflation in Deutschland unverändert über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - wie schon im Oktober. Die Daten bewegten den Anleihemarkt kaum, da es sich um eine zweite Schätzung handelte und die erste Schätzung bestätigt wurde.

"Heute dürften die Märkte erst einmal durchatmen, bevor kommende Woche wohl ein hektisches Jahresfinish ansteht", erwarten die Experten der Commerzbank. Unter anderem werden dann Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und der Inflation für den Monat November veröffentlicht. Zudem wird die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt geben./jsl/stk