Deutsche Anleihen: Kaum verändert

27.01.26 18:05 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Zurückhaltung prägt vor dem US-Zinsentscheid zur Wochenmitte bereits das Geschehen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 127,89 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

Für den deutschen Markt gab es nur wenige Impulse. Die Anleger schauen auf die USA. Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Es wird eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses erwartet.

Im Blick der Finanzmärkte steht jedoch der Kampf um die Unabhängigkeit der Notenbank. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Fed-Chef Jerome Powell. Dessen Amtszeit läuft im Mai aus. Die heftigen Attacken von Trump und die Forderungen nach Leitzinssenkungen sorgten auch für Verunsicherung an den Märkten. So erreichten die Preise für Gold und Silber Rekordstände und der Dollar geriet unter Druck. Bundesanleihen profitierten jedoch weniger von der Verunsicherung./jsl/stw