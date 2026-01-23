DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -2,3%Nas23.668 +0,7%Bitcoin73.431 +0,6%Euro1,1878 -0,1%Öl65,73 -0,8%Gold5.093 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen legen etwas zu

26.01.26 18:15 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,13 Prozent auf 111,83 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,22 Prozent.

Wer­bung

Zum Wochenstart hielten sich die Impulse in Grenzen. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen zu den Auftragseingängen für langlebige Güter im November belasteten die Anleihen nicht. Die Finanzmärkte warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank. Die Fed dürfte ihre Zinsen an diesem Mittwoch unverändert lassen. Offen ist jedoch weiterhin, wer die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell antreten wird.

Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Die Amtszeit von Jerome Powell endet im Mai. Es wird erwartet, dass Trump einen Nachfolger ernennt, der sich für niedrigere Leitzinssenkungen einsetzt. Als Nachfolger gehandelt werden Rick Rieder, Top-Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, der frühere Notenbanker Kevin Warsh und Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett. Trump hatte allerdings zur Überraschung vieler Beobachter verlautbart, dass er Hassett lieber auf seinem Posten im Weißen Haus belassen wolle./jsl/stk