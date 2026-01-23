DAX24.892 ±-0,0%Est505.950 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1854 -0,3%Öl65,90 -0,6%Gold5.089 +2,1%
Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Wochenstart

26.01.26 09:29 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,14 Prozent auf 127,77 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,88 Prozent.

Die neue Woche beginnt datenseitig mit der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland. Zu Anfang des Jahres ist aus Sicht der Helaba mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen war und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert haben. Dies nähre die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik, wenngleich das Niveau vom Ifo-Index im langfristigen Vergleich aus Sicht der Bank noch niedrig ist.

Darüber hinaus steht am Mittwochabend die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Dort wird von Experten noch nicht mit einer Zinssenkung gerechnet./jha/men