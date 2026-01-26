Deutsche Anleihen: Kaum bewegt zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Zurückhaltung prägt vor dem US-Zinsentscheid zur Wochenmitte bereits das Geschehen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,06 Prozent auf 127,81 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,88 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Die US-Notenbank Fed wird die Leitzinsen aus Sicht von Experten in dieser Woche zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger ist jedoch die immer noch offene Frage nach dem nächsten Fed-Chef. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh./jha/mis