DAX24.894 -0,2%Est505.995 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,24 -0,8%Nas23.820 +0,9%Bitcoin73.004 -1,8%Euro1,1977 +0,8%Öl67,16 +2,2%Gold5.084 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich etwas schwächer -- PUMA mit neuem Großaktionär -- UnitedHealth: Prognose und Medicare-Pläne belasten -- DroneShield, SAP, Tesla, VORWERK, GameStop, Intel, BASF im Fokus
Top News
PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - Keine Übernahmefantasie mehr PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär - Keine Übernahmefantasie mehr
NVIDIA-Aktie: Seit 1993 im Amt - wie lange bleibt Jensen Huang noch CEO? NVIDIA-Aktie: Seit 1993 im Amt - wie lange bleibt Jensen Huang noch CEO?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Kaum verändert - Warten auf Zinsentscheidung

27.01.26 18:25 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) verharrte bei 111,81 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,22 Prozent.

Wer­bung

Im Blick der Finanzmärkte steht jedoch der Kampf um die Unabhängigkeit der Notenbank. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Fed-Chef Jerome Powell. Dessen Amtszeit läuft im Mai aus. Die heftigen Attacken von Trump und die Forderungen nach Leitzinssenkungen sorgten auch für Verunsicherung an den Märkten. So erreichten die Preise für Gold und Silber Rekordstände und der Dollar geriet unter Druck. Die US-Staatsanleihen profitierten jedoch nicht von der Verunsicherung. Insbesondere die Grönlandpolitik von US-Präsident Donald Trump hatte die Kurse belastet.

Schwache US-Daten bewegten den Anleihemarkt kaum. So ist das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen im Januar auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2014 gefallen. Die Bewertung der aktuellen Lage und der Erwartungen verschlechterte sich. Vor allem die Inflationsentwicklung sorge für Pessimismus, schreibt das Conference Board./jsl/stw