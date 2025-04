Deutsche Anleihen: Bund-Future gibt kräftig nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag im frühen Handel nach der neuesten Zoll-Volte von US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um etwas mehr als ein Prozent auf 129,08 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,60 Prozent.

Nachdem Donald Trump am Mittwochabend einen Großteil der erst am Morgen in Kraft getretenen Zölle wieder ausgesetzt hatte, kam es an den Finanzmärkten zu einer Trendwende. Aktien waren auf einmal wieder stark gefragt und im Gegenzug kommt es zu Verkäufen bei den als sicher geltenden Staatsanleihen.

Diese Umkehr laste zum Handelsstart auf den Staatsanleihen, schrieben die Experten der Dekabank in ihrem Morgenkommentar. "Zudem richtet sich mit dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen in Deutschland der Fokus zunehmend auf die anstehenden schuldenfinanzierten Ausgabenprogramme, was langlaufende Bunds belasten dürfte."/zb/mis