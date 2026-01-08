Deutsche Anleihen kaum verändert - Konjunkturdaten verpuffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag auch nach der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten unter dem Strich kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte am späteren Nachmittag mit 127,92 Punkten ein klein wenig im Plus. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,83 Prozent.

Weder teils durchwachsene US-Wirtschaftsdaten, noch überraschend gute Produktionsdaten aus der deutschen Industrie lieferten zum Wochenschluss nachhaltige Impulse.

In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen gezeigt. Während der Anstieg der Beschäftigung schwächer als erwartet ausfiel, ging die Arbeitslosenquote etwas zurück. Die Daten dürften aber dennoch Wasser auf die Mühlen derer sein, die von der US-Notenbank Fed mehr Tempo bei Zinssenkungen fordern. Wenngleich sich an den allgemeinen Erwartungen erst einmal wenig geändert hat, denn die Blicke bleiben auch auf die Neubesetzung des Chefpostens der Fed gerichtet, da die Amtszeit von Jerome Powell im Mai endet.

Derweil verbesserte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar überraschend deutlich, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima zeigte. Allerdings wurden fast alle Befragungen für die Erhebung vor der jüngsten Intervention der USA in Venezuela durchgeführt./mis/men