Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,40 Prozent auf 129,74 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,68 Prozent.

Nachdem der Kreml am Donnerstag ein bevorstehendes Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump bestätigt hatte, legten Aktien insbesondere in der Eurozone deutlich zu. Vereinbart wurde der erste Gipfel zwischen den USA und Russland seit 2021, der bereits in den kommenden Tagen stattfinden könnte. Ein Ort wurde bislang aber nicht genannt. Von der gestiegenen Risikoneigung war an den Anleihemärkten zunächst weniger zu spüren. Zumindest am Freitag gaben die Kurse nach.

"Weiterhin hält sich die Euro-Zinskurve äußerst stabil und lässt sich von der Euphorie an den Aktienmärkten nicht anstecken", schreiben Experten der Dekabank. Bis zur Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Juli am kommenden Dienstag erwartet die Dekabank eine Fortsetzung dieser Entwicklung.

Nach einem überraschenden Rücktritt im Vorstand der US-Notenbank Fed schlug US-Präsident Trump mittlerweile eine Übergangslösung vor und nominierte seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran.

"Miran gilt gegenüber Trump als loyal, ist für Protektionismus und gegen Globalisierung, gegen eine völlig unabhängige Fed und für einen schwachen US-Dollar und für den Mar-a-Lago-Accord", schreibt die Dekabank. Dies dürfte das Arbeitsklima im geldpolitischen Ausschuss der Fed stark verändern./jsl/he