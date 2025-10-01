AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf
01.10.25 12:04 Uhr
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 10-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 3. September.
Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen mit
Laufzeit 15. August 2035
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,698 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,807 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,4)
Durchschnittsrend. 2,72% (2,77%)
Wertstellung 3. Oktober 2025
