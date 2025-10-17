Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,32 Prozent auf 129,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,58 Prozent.

Zunächst hatte die Verunsicherung an den Finanzmärkten die Anleihen noch gestützt. Probleme einiger Regionalbanken sorgten für Nervosität. Hinzu kommt der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vergleich zum Wochenstart legte der Bund-Future merklich zu. Die leichte Erholung des Dollar im Tagesverlauf begründeten Händler mit Gewinnmitnahmen.

Die in der Eurozone veröffentlichen Verbraucherpreise bewegten den Markt kaum. Die Jahresinflationsrate ist im September leicht auf 2,2 Prozent gestiegen. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Allerdings ist die Kernrate etwas höher als erwartet ausgefallen. Bei dieser werden schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmitteln herausgerechnet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Bundesbankchef Joachim Nagel signalisiert vor der nächsten Sitzung der EZB weiterhin stabile Leitzinsen. "Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf", sagte er am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Nagel sprach von einem "recht günstigen Inflationsbild"./jsl/he