DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.288 -0,1%Top 10 Crypto14,71 -1,4%Nas22.598 +0,2%Bitcoin91.365 -1,1%Euro1,1677 -0,1%Öl61,06 +0,1%Gold4.213 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht Das hat den NVIDIA-Chef am Deal zwischen OpenAI und AMD überrascht
Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste

17.10.25 17:33 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,32 Prozent auf 129,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,58 Prozent.

Wer­bung

Zunächst hatte die Verunsicherung an den Finanzmärkten die Anleihen noch gestützt. Probleme einiger Regionalbanken sorgten für Nervosität. Hinzu kommt der verschärfte Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vergleich zum Wochenstart legte der Bund-Future merklich zu. Die leichte Erholung des Dollar im Tagesverlauf begründeten Händler mit Gewinnmitnahmen.

Die in der Eurozone veröffentlichen Verbraucherpreise bewegten den Markt kaum. Die Jahresinflationsrate ist im September leicht auf 2,2 Prozent gestiegen. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Allerdings ist die Kernrate etwas höher als erwartet ausgefallen. Bei dieser werden schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmitteln herausgerechnet. Die EZB strebt auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Bundesbankchef Joachim Nagel signalisiert vor der nächsten Sitzung der EZB weiterhin stabile Leitzinsen. "Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf", sagte er am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Nagel sprach von einem "recht günstigen Inflationsbild"./jsl/he