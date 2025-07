Deutsche Anleihen: Kursverluste - Pressekonferenz der EZB belastet

Heute im Fokus

DroneShield-Aktie mit scharfer Korrektur. GFT senkt Jahresprognose. T-Mobile US übertrifft Erwartungen. Nokia blickt nach schwachem Q2 optimistisch auf zweite Jahreshälfte. Amadeus Fire korrigiert Jahresprognose nach unten. DWS mit starkem Gewinn. Roche bestätigt Prognose. Chinesisches Übernahmeangebot für Ceconomy rückt in den Fokus. Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn.