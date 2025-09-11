DAX23.640 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

12.09.25 10:54 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Die gesunkene Aussicht auf Leitzinssenkungen in der Eurozone belastete die Staatsanleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 128,83 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,69 Prozent.

Die Aussagen von EZB-Präsidentin Christin Lagarde vom Vortag wirkten nach. Sie dämpfte die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen. "Die bedeutendste Änderung in Lagardes Pressekonferenz war wohl die Risiko-Einschätzung zur Wirtschaft, die von 'negativ tendierend' zu 'ausgewogener' angehoben wurde", kommentierten die Experten der Commerzbank. "Die anfängliche Begeisterung über die moderaten Inflationsprojektionen wurde damit mehr als revidiert."

Die Märkte schauen am Abend auf die Ratingagentur Fitch, die möglicherweise ihre Bewertung für Frankreich ändern wird. Derzeit bewertet Fitch Frankreich mit "AA-" und gibt einen negativen Ausblick. Der Konflikt um den Staatshaushalt sorgt für Verunsicherung. Er führte zum Ende der Regierung von François Bayrou. Auch für die neue Regierung dürfte es schwierig werden, einen Sparhaushalt durch das Parlament zu bringen.

Daher wird die Bewertung von Fitch am Markt mit Spannung erwartet. "Die Entscheidung dürfte knapp ausfallen, und wir möchten nicht ausschließen, dass Fitch auf eine Überprüfung heute ganz verzichtet", heißt es bei der Commerzbank. "Insgesamt sehen wir eine etwas bessere Chance, dass Frankreich einer Herabstufung heute entgehen kann."/jsl/jkr/men