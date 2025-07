Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 129,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,63 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Es wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Weiterhin steht die US-Handelspolitik im Blick der Märkte. Präsident Donald Trump hatte zuletzt die Frist der bislang für diesen Mittwoch angepeilten US-Zölle auf den 1. August verschoben. Am Dienstag sagte er, dass diese Frist nicht mehr verschoben werde. Die Anleger warten auf weitere Zoll-Neuigkeiten, nachdem Trump im Tagesverlauf eine Aktualisierung des Handelsstatus von mindestens sieben Ländern angekündigt hat.

"Die Risikostimmung dürfte vorerst solide bleiben, obwohl weitere Trump-Briefe die Lage natürlich schnell umkehren könnten", kommentierten die Experten der Commerzbank. Man sehe bessere Chancen für eine Stabilisierung am Rentenmarkt./jsl/he