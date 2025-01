Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,04 Prozent auf 131,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,53 Prozent.

An den Anleihemärkten steht weiterhin das Geschehen in den USA im Blick. "Die Schwankungsbreite beim Bund Future sollte erneut recht begrenzt bleiben und der Fokus bleibt auf die US-Politik gerichtet", schreiben die Ökonomen der Dekabank. Die Märkte bräuchten allerdings mehr Klarheit über die künftige Politik. Die Zinssenkungserwartungen in den USA seien seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump weitgehend stabil geblieben und eine nächste Zinssenkung werde erste Ende Juli erwartet.

Die Märkte schauen auf die am Nachmittag in den USA anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Der US-Arbeitsmarkt hatte sich zuletzt robust gezeigt. Dies hatte Zinssenkungserwartungen gedämpft.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) beginnt an diesem Donnerstag ihre Schweigephase. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte am kommenden Donnerstag gilt als sicher. Die Volkswirte der Commerzbank erwarten, dass die EZB den Einlagensatz bis Juni von derzeit 3,0 Prozent auf dann 2,0 Prozent senken wird./jsl/mis