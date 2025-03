Trump-Krypto-Hype

Seit Donald Trumps Amtsantritt sorgen die Memecoins $TRUMP und $MELANIA für Schlagzeilen. Nach einem spektakulären Start stürzten die Kryptowährungen rapide ab. Doch was steckt hinter dem Hype - und gibt es noch Potenzial für Anleger?

• Starker Start für $TRUMP und $MELANIA

• Schneller Absturz folgte

• Hohe Volatilität und zentrale Kontrolle wecken Bedenken



Spektakulärer Start für $TRUMP und $MELANIA

Seit ihrer Einführung im Januar 2025 haben die Trump-Memecoins $TRUMP und $MELANIA eine turbulente Entwicklung durchlaufen. $TRUMP wurde am 17. Januar 2025, drei Tage vor der Amtseinführung von Präsident Donald Trump, mit den Worten "Habt Spaß!" lanciert.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq - Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Der Startpreis lag bei etwa 6,24 US-Dollar pro Token. Innerhalb von nur zwei Tagen schoss der Wert auf bis zu 75 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von nahezu 15 Milliarden US-Dollar entsprach. Doch diese Euphorie hielt nicht lange an.

Am 19. Januar 2025 folgte die Einführung von $MELANIA, der von Melania Trump initiierte Token. Während dieser anfangs für einen weiteren Hype sorgte, führte die Einführung paradoxerweise zu Turbulenzen für beide Coins. Innerhalb weniger Tage verloren sowohl $TRUMP als auch $MELANIA drastisch an Wert. Aktuell ist ein $TRUMP-Token auf CoinMarketCap noch 12,94 US-Dollar wert und damit fast 83 Prozent weniger gegenüber dem Allzeithoch, während ein $MELANIA-Token rund 0,7764 US-Dollar und damit mehr als 94 Prozent weniger kostet. Dementsprechend ist auch die Marktkapitalisierung der beiden Token dramatisch eingebrochen. Nachdem der Gesamtwert der $TRUMP-Token zeitweise auf fast 15 Milliarden US-Dollar geklettert war, ist er bis zuletzt auf etwa 2,6 Milliarden US-Dollar gesunken. Der Wert der $MELANIA-Token liegt unterdessen nur noch bei rund 417 Millionen US-Dollar, nach zwischenzeitlich mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar (Stand: 6. März 2025).

Marktmanipulation und Risiken

Ein wesentlicher Kritikpunkt an beiden Coins ist die hohe Kontrolle durch Trump-nahe Organisationen. Berichten von Merkle Science und Chainalysis zufolge befinden sich rund 80 Prozent der $TRUMP-Token in wenigen, Trump-nahen Wallets wie CIC Digital und Fight Fight Fight LLC, was Fragen zur Marktmanipulation aufwirft. Experten befürchten, dass sich hinter Trumps Memecoin ein typisches "Pump-and-Dump"-Schema verbergen könnte. Dabei wird ein Token künstlich gepusht, um den Preis zu steigern, bevor er dann schnell wieder verkauft wird, sobald der Markt überzeugt ist. Insbesondere auch die plötzliche Lancierung von $MELANIA habe Misstrauen geweckt. "Der Markt hält es für eine Form der Verwässerung und vermutet/befürchtet, dass Trump noch viele andere Coins in der Pipeline hat", schrieb Jim Bianco, Präsident von Bianco Research, in einem X-Post.

You were right if you thought the smashing success of $TRUMP would make Trump greedy.



He tried to double down with a $MELANIA, but the market thinks it is a form of dilution and assumes/fears that Trump has tons of other coins in the wings to come. https://t.co/t8AvVLZ0I3 - Jim Bianco (@biancoresearch) January 19, 2025

"Für Investoren gibt es natürlich eine große rote Flagge. All diese Memecoins haben keinen wirklichen Wert, der über das hinausgeht, was andere Leute bereit sein, für sie zu zahlen. Sie sind reine Blasen", betonte Leonard Kostovetsky, Professor für Finanzen an der Zicklin School of Business des Baruch College, gegenüber Fortune. Der Experte schließt außerdem einen sogenannten "Rug Pull", also einen plötzlichen Verkauf großer Mengen durch die Eigentümer, nicht aus.

Experten mahnen zur Vorsicht

Die einstige Euphorie ist verflogen, und viele Experten warnen vor dem spekulativen Charakter dieser Coins. Die Frage bleibt: Gibt es eine Zukunft für die Trump-Memecoins? Während einige Anleger hoffen, dass ein erneuter Krypto-Hype oder politische Entwicklungen neuen Auftrieb geben könnten, bleiben Experten skeptisch. Der starke Wertverlust und die Unsicherheiten rund um Regulierung und Marktakzeptanz machen Investitionen in diese Coins zu einem hohen Risiko.

Anleger, die auf Memecoins setzen, sollten sich der extremen Volatilität bewusst sein - insbesondere, wenn politische Akteure involviert sind.

