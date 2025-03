Top-Hedgefonds

Hedgefonds bewegen Milliarden und prägen die Finanzmärkte - doch wer steckt eigentlich hinter diesen Investmentgiganten?

• Hedgefonds zählen zu den mächtigsten Akteuren der Finanzwelt

• Gründer und Manager setzen auf ausgeklügelte Strategien, um hohe Renditen zu erzielen

• Wer sind die Köpfe hinter diesen Milliardenfonds?

Das Branchenmagazin Pensions&Investments (P&I) hat ein Ranking der größten Hedgefonds-Manager 2024 veröffentlicht. Doch welche Investorenlegenden stecken eigentlich hinter einigen der größten Hedgefonds?

Bridgewater Associates

Der Hedgefonds Bridgewater Associates wurde 1975 vom renommierten Starinvestor Ray Dalio ins Leben gerufen. Nach langer Vorbereitung übergab Dalio im Herbst 2022 das Führungszepter bei Bridgewater an den neuen CEO Nir Bar Dea sowie die Co-CIOs Greg Jensen, Bob Prince und Karen Karniol-Tambour. Dalio ist jedoch weiterhin in beratender Funktion als Mentor der CIOs und des Investitionsausschusses bei Bridgewater tätig. Er sitzt zudem auch weiterhin im Vorstand des Hedgefonds und hat laut Unternehmensangaben auch keine Absichten, dies zu ändern. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen rangiert Dalio mit 14 Milliarden US-Dollar auf Platz 163 (Stand: 06.03.2025). Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete Bridgewater Associates am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von 89,6 Milliarden US-Dollar.

Man Group

Die Man Group wurde 1783 von James Man in London gegründet. Seit 1994 ist das Unternehmen an der Londoner Börse gelistet. Geleitet wird das Unternehmen seit September 2023 von Robyn Grew. Sie ist eine der wenigen Frauen unter den Hedgefonds-CEOs. In Forbes‘ Liste der mächtigsten Frauen der Welt rankte Grew im vergangenen Jahr auf Platz 83. Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete die Man Group am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von 77,5 Milliarden US-Dollar.

Elliott Investment Management

Elliott Investment Management ist einer der größten aktivistischen Hedgefonds - er steigt also in Unternehmen ein, um Einfluss auf die Unternehmensstrategie zu nehmen, auf Umstrukturierungen oder Kostensenkungen zu drängen. Hinter dem Fonds, der 1977 gegründet wurde, steckt Paul Singer, der sich die Führung inzwischen mit Co-CEO Jonathan Pollock teilt. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen rangiert Singer mit 6,2 Milliarden US-Dollar auf Platz 546 (Stand: 06.03.2025). Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete Elliott Investment Management am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von 69,7 Milliarden US-Dollar.

Millennium Management

Der Hedgefonds Millennium Management wurde 1989 von Israel Englander gegründet, der auch heute noch die Rolle des CEO inne hat. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen rangiert Englander mit 14,2 Milliarden Dollar auf Platz 162 (Stand: 06.03.2025). Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete Millennium Management am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von rund 67,9 Milliarden US-Dollar.

Citadel

Citadel wurde 1990 Von Kenneth C. Griffin gegründet, der auch heute noch die Rolle des CEO bekleidet. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen rangiert Griffin mit 42,9 Milliarden US-Dollar auf Platz 37 (Stand: 06.03.2025). Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete seine Hedgefonds-Gesellschaft am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von rund 63,4 Milliarden US-Dollar.

TCI Fund Management

TCI (kurz für The Children’s Investment) Fund Management wurde im Juni 2003 in London gegründet und ist laut eigenen Angaben "bestrebt, in qualitativ hochwertige Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen zu investieren". Gründer ist Christopher Hohn, der auch CEO des Hedgefonds ist. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen rangiert Hohn mit 9,2 Milliarden US-Dollar auf Platz 306 (Stand: 06.03.2025). Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete TCI Fund Management am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von rund 63 Milliarden US-Dollar.

D.E. Shaw Group

Die D. E. Shaw-Gruppe wurde 1988 von David E. Shaw in New York City gegründet. Während Shaw "weiterhin an bestimmten übergeordneten strategischen Entscheidungen beteiligt ist, die sich auf die Anlageverwaltungsgeschäfte der D. E. Shaw-Gruppe auswirken", wie es auf der Unternehmenswebsite heißt, werden die täglichen Abläufe des Unternehmens von einem siebenköpfigen Exekutivkomitee geleitet. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen rangiert Shaw mit 7,8 Milliarden US-Dollar auf Platz 396 (Stand: 06.03.2025). Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete D.E. Shaw Group am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von rund 53,7 Milliarden US-Dollar.

Two Sigma Investments

Two Sigma Investments wurde 2001 von John Overdeck und David Siegel in New York gegründet. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen teilen sich Overdeck und Siegel mit 7,4 Milliarden US-Dollar Platz 428 (Stand: 06.03.2025). Die beiden Gründer haben sich allerdings zerstritten und traten im vergangenen Jahr als Co-CEOs zurück. Wie Bloomberg im Januar berichtete, stehen die beiden nach ihrem langjährigen Streit um die Ausrichtung des Hedgefonds vor einem Schiedsverfahren. Heute wird das Unternehmen von den beiden Co-CEOs Carter Lyons und Scott Hoffman geleitet. Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete Two Sigma Investments am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von rund 44,3 Milliarden US-Dollar.

Farallon Capital Management

Farallon Capital Management wurde 1986 von Thomas Steyer gegründet. Im "Forbes"-Ranking der reichsten Menschen rangiert Steyer mit 2 Milliarden US-Dollar auf Platz 1686 (Stand: 06.03.2025). Steyer leitete den Hedgefonds 26 Jahre lang, bevor er 2012 seinen Anteil verkaufte und sich der Politik und Umwelt widmete. Inzwischen wird Farallon Capital Management von Andrew Spokes geleitet. Laut dem Branchenreport von P&I verwaltete Farallon Capital Management am 30. Juni 2024 ein Vermögen in Höhe von rund 40,3 Milliarden US-Dollar.

