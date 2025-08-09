DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.145 -0,1%Nas21.535 +0,4%Bitcoin103.823 +1,4%Euro1,1610 -0,3%Öl66,64 +0,5%Gold3.345 -1,6%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

11.08.25 16:44 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 129,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,70 Prozent.

Es gab wenig Impulse. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Marktteilnehmer warten auf die am Dienstag in den USA anstehenden Verbraucherpreise. Es wird ein Anziehen der Inflationsrate erwartet.

Im Blick steht zudem die am Freitag anstehende Begegnung zwischen den Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation. "Das Treffen zwischen Trump und Putin in Alaska könnte den politischen Konflikt zwischen den USA und Europa verschärfen, abhängig davon, wie weit Trump den Forderungen Putins nach territorialen Zugeständnissen der Ukraine entgegenkommt", schreiben die Experten den Dekabank. "In (fast) jedem Fall dürfte das Treffen zu erhöhtem Fundingbedarf für die EU führen - entweder zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine oder zur Finanzierung erhöhter Militärhilfe." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und europäischen Regierungschefs zum Ukraine-Krieg beraten./jsl/he