DAX23.633 ±0,0%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.465 +0,1%Euro1,1686 -0,1%Öl67,31 -0,4%Gold3.621 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Klarna A414N7 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verhalten -- Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an Aktien von SoftBank, Cambricon, Samsung und Co. ziehen an - Oracle-Ausblick treibt an
Bitcoin steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen Bitcoin steigt vor US-Inflationsdaten auf höchsten Stand seit über zwei Wochen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Leichte Verluste vor EZB-Zinsentscheidung

11.09.25 10:30 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 129,14 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,65 Prozent.

Wer­bung

Die Spannung vor der Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag ist eher gering. Es wird einhellig mit einer Bestätigung der Leitzinsen gerechnet. Auch für die Sitzung im Oktober wird derzeit keine Veränderung erwartet.

"Interessant werden die neuen Projektionen sowie die Kommunikation, um zu erahnen, wie hoch die Hürde für weitere Leitzinssenkungen ist", schreiben die Experten der Dekabank. Zudem dürfte EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur schwierigen politischen und fiskalischen Lage in Frankreich gefragt werden.

Größeres Überraschungspotenzial bieten die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreise aus den USA. Volkswirte erwarten im August einen Anstieg der Jahresinflationsrate auf 2,9 Prozent. Angesichts der zuletzt schwachen Arbeitsmarktentwicklung gilt eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche aber unabhängig von den Inflationsdaten als sicher. Eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte wird inzwischen auch nicht mehr ausgeschlossen./jsl/jkr/jha/