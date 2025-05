Deutsche Anleihen profitieren von US-Zolldrohungen an die EU

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag nach einer neuen Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung der EU gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,44 Prozent auf 130,60 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,57 Prozent.

Im Handelsstreit mit der Europäischen Union hatte sich Trump für Strafzölle in Höhe von 50 Prozent ausgesprochen. Diese Abgabe für Waren aus der EU solle am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social und sorgte damit allgemein für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen. Während die Anleger einen Bogen um riskantere Anlagen machen, konnten Bundesanleihen ihre frühen Kursverluste wettmachten und in die Gewinnzone drehen./jkr/he